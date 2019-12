Les Royaumes du Maroc et du Lesotho ont décidé, ce mardi à Rabat, d’ouvrir “prochainement” des ambassades respectives en vue de renforcer leur coopération bilatérale et accompagner la nouvelle page qui s’ouvre dans les relations des deux pays africains.



Les deux royaumes ont convenu d’explorer davantage “la possibilité d’ouvrir des ambassades dans nos pays respectifs”, a déclaré, Lesego Makgothi, ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales du Lesotho, Envoyé spécial du Premier ministre du Lesotho.



Makgothi, qui s’exprimait dans un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita à l’issue d’une rencontre bilatérale, a souligné que l’examen de cette possibilité “sera effectué dans un avenir très proche”.



Le responsable du Lesotho a dit souhaiter que cet examen “ne durera pas longtemps”, soulignant avoir convenu avec Bourita “que pour renforcer nos relations bilatérales, il est préférable de les hisser au niveau des liens diplomatiques très officiels”.



Cette annonce fait suite à la décision du Lesotho de suspendre toutes les décisions et déclarations antérieures de ce pays sud-africain relatives au Sahara marocain et à la pseudo-rasd. Il s’agit d’une décision qui lève toute ambiguité sur la position du Lesotho au sujet du Sahara marocain, et “ouvre une nouvelle page prometteuse en termes de coopération dans tous les domaines entre nos deux pays”, a dit Bourita, se disant confiant que “l’instauration des ambassades sera un élément clef” à cet égard. Et le ministre d’annoncer que “d’autres bonnes nouvelles viendront par rapport à cette question”