Le sélectionneur national Walid Regragui a souligné que les Lions de l’Atlas ont livré une bonne prestation lors du match face au Liberia, disputé mardi soir au grand stade d’Agadir, en mise à jour de la 4e et dernière journée (poule K) des éliminatoires de la CAN 2023, et qui s’est soldé par une victoire du Maroc (3-0).

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-match, Regragui s’est dit satisfait de cette victoire qui représente une forte motivation pour l’équipe nationale en vue des prochaines échéances.

Le sélectionneur national a relevé que ses joueurs ont disputé cette rencontre avec un très bon état d’esprit et ont montré un bon niveau de jeu.

Il a noté, dans ce sens, que la sélection nationale a dominé la partie en maintenant la pression sur l’adversaire, expliquant que le premier but marqué dans les derniers souffles de la 1ère mi-temps à permis au Onze national de se libérer davantage et de contrôler le match jusqu’au bout.

Evoquant la difficulté d’affronter les équipes africaines, Regragui a insisté sur la nécessité de rectifier certaines erreurs et d’œuvrer à améliorer le niveau de jeu.

Il a, dans ce sens, assuré que tous les efforts seront fournis pour répondre aux attentes du public marocain et honorer le football national, affirmant que les joueurs sont conscients de la nécessité de gagner ce pari.

Le sélectionneur national a par ailleurs salué le soutien des supporters marocains qui ont afflué massivement au grand stade d’Agadir pour assister à la rencontre des Lions de l’Atlas contre le Libéria.

La sélection marocaine avait décroché, officiellement, en mars dernier, son billet pour la phase finale de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire, où elle a été logée dans le groupe F avec la RD Congo, la Tanzanie et la Zambie.