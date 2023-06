Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a reçu, vendredi 9 juin 2023, à Rabat, Rubén Anibal Basigalupe, Président du Parlement de la Communauté économique des pays d’Amérique du Sud/marché commun du Sud (MERCOSUR), qui effectue une visite de travail au Maroc, du 9 au 14 juin courant, accompagné d’une délégation composée de membres du Parlement du Mercosur.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation et du renforcement des relations entre le Royaume du Maroc et le Mercosur et vise à présenter les avancées notables enregistrées par le Maroc, notamment, en termes de développement économique.

À cette occasion, les deux parties se sont félicitées de la dynamique des échanges commerciaux et de la qualité des relations que le Maroc et le Mercosur ont entretenues, à ce jour, et qui permettent d’envisager avec optimisme leur consolidation sur le plan économique et industriel.

À ce propos, M. le Ministre a mis en exergue les atouts de la Place Maroc en tant que plateforme de production et d’exportation vers un marché de plus d’un milliard de consommateurs grâce à ses accords de libre-échange, notamment, avec les USA et l’UE et qui font de lui un hub à l’international.

le ministre a souligné, à ce titre, que les intérêts économiques communs des deux parties ainsi que leur potentiel économique, permettent aisément à leur coopération de passer d’une relation essentiellement commerciale à un partenariat multisectoriel, notamment dans le secteur industriel, et a appelé à déployer une coopération triangulaire Mercosur-Maroc-Afrique, et tirer profit des avantages compétitifs du Maroc en tant que porte d’entrée de l’Afrique, dans le contexte de la mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

De son côté, Rubén Anibal Basigalupe n’a pas manqué de saluer « les efforts déployés par le Maroc en termes de performances économiques et a souligné l’engagement fort du Mercosur d’explorer toutes les opportunités de partenariat avec le Royaume », d’autant plus que ce groupement vise à renforcer ses relations commerciales avec les pays de la région MENA, eu égard au potentiel de complémentarité d’intérêts.

Les deux parties ont souligné, en outre, l’importance d’organiser un Forum d’affaires pour rapprocher leur communauté d’affaires respectives, ainsi que de rechercher les complémentarités entre les deux économies, notamment, dans le domaine de l’industrie agroalimentaire et des énergies renouvelables, à l’aune des défis que ces deux secteurs représentent.

Il est à souligner que les échanges commerciaux entre le Maroc et le MERCOSUR se sont élevés à 4,70 milliards $ en 2022 (3,6milliards $ en 2021). Les importations marocaines du Mercosur ont atteint 2,53 milliards $ et les exportations ont enregistré 2,1 7 milliards $. Le Brésil demeure le premier partenaire commercial du Royaume dans ce groupement avec 2,97 milliards $ en 2022.