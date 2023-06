Younes El Mechrafi, Directeur général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), a été réélu membre du comité exécutif de ULIS (United Lotteries for Integrity in Sports) lors de l’Assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 6 juin 2023 à Sibenik en Croatie.

Unique représentant du continent africain, El Mechrafi siègera au sein du comité exécutif pour un mandat de 2 ans aux côtés de 7 autres membres représentants de pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. À l’origine, ULIS (anciennement Global Lottery Monitoring System), est le gendarme mondial de surveillance des paris sportifs avec pour mission de préserver l’intégrité du sport contre les menaces liées aux matchs truqués et manipulations de toutes les compétitions sportives servant de support à la prise de paris.

Au début, plutôt le fait d’individus malhonnêtes opérant localement, ces manipulations sont de plus en plus le fait du crime organisé mondial.

« S’il n’est pas combattu, ce phénomène peut constituer un véritable fléau pour les opérateurs de paris sportifs légaux telle la MDJS à travers le monde », selon El Mechrafi.

En plus de son rôle de gendarme mondial des paris sportifs détectant les prises de paris suspectes (souvent révélatrices de truquages de compétitions sportives objet des paris), la raison d’être de ULIS aujourd’hui est également de lutter contre le jeu illégal opéré par des bookmakers internationaux liés à la grande criminalité mondiale. Ces réseaux criminels utilisent les paris sportifs comme support au blanchiment d’argent et au financement d’activités criminelles. Ils constituent un danger à terme pour la souveraineté des états où ils opèrent.

ULIS, anciennement GLMS, a été créée en 2015 à l’initiative de la World Lottery Association (WLA) et de l’Association des Loteries Européennes (EL). Younes El Mechrafi a été élu membre du comité exécutif au nom de la MDJS dès la création de l’association en tant que membre fondateur. Il a été réélu régulièrement depuis.

Le renouvellement du mandat de El Mechrafi est une confirmation de la reconnaissance internationale dont jouit la MDJS en matière de protection de l’intégrité du sport, de lutte contre les manipulations des compétitions sportives et de lutte contre le jeu illégal.

Dans le cadre de ce combat mené par la MDJS, El Mechrafi est également membre du Groupe de Copenhague (regroupement mondial des plateformes nationales de lutte contre la manipulation des compétitions sportives). Il est par ailleurs Vice-Président de la World Lottery Association, Président du comité d’audit de la WLA et membre du comité stratégique du comité de la WLA en charge de la protection de l’intégrité des paris sportifs (Sports Betting Integrity Committee).

Depuis la signature par le Maroc de la Convention de Macolin, la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et contre les opérateurs de jeu illégaux est au cœur de l’actualité nationale. Pour rappel, la Convention de Macolin du Conseil de l’Europe est le seul instrument juridique international qui engage les pays signataires à lutter contre la manipulation des compétitions sportives, et contre les sites de jeux illégaux. Elle a été signée par le Maroc en septembre 2021. Le Maroc est le seul pays africain signataire de cet instrument juridique international à ce jour.

À travers cette réélection, la MDJS continue de jouer un rôle majeur dans la préservation de l’intégrité des compétitions sportives dans un contexte où le Maroc fait face, au même titre que beaucoup de pays africains, aux dangers des paris illégaux qui sont des points d’entrée au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.