Infomédiaire Maroc – Le président de la République Fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, effectuera, ces dimanche et lundi 10 et 11 juin 2018, une visite d’amitié et de travail officielle au Maroc à l’invitation du Roi Mohammed VI, annonce ce samedi un communiqué du Ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Et à cette occasion, le Roi aura des entretiens officiels avec son hôte et présidera avec le président nigérian la cérémonie de signature de conventions, indique la même source, qui ajoute que le Souverain offrira, au Palais Royal à Rabat, un Iftar officiel en l’honneur du président Buhari et de la délégation l’accompagnant.

IM