La Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) et le musée nationale d’Oman ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d’accord visant à consolider et développer leur coopération dans le domaine de la culture et des musées et ce, sur la base du respect du principe des intérêts mutuels.

Signé par le président de la FNM, Mehdi Qotbi et le directeur général du musée nationale d’Oman, Jamal Ibn Hassan Al Moussaoui, le mémorandum prévoit la consécration des principes de coopération bilatérale, notamment dans le développement des manifestations culturelles et muséales d’intérêt commun.

Le texte vise aussi le renforcement des relations de coopération entre les deux établissements, à travers l’échange de l’expertise, le développement des musées sur le long terme, la prestation des services de consultation, la consolidation de la coopération sociale et la compréhension mutuelle des deux cultures.

La coopération entre les deux institutions couvre le soutien artistique mutuel pour le développement des activités muséales, la formation professionnelle des personnels aux sièges respectifs des deux parties, le développement des mécanismes adéquats relatifs au service visiteurs, aux programmes éducatifs, au stockage et préservation préventive et à la promotion des dimensions culturelle et civilisationnelle des deux pays.

Dans une déclaration, à l’issue de la cérémonie de signature, Qotbi a indiqué que ce mémorandum s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la FNM visant à diversifier les partenariats établis pour inclure, en plus des pays occidentaux, les pays arabes, rappelant que la Fondation a signé des accords de coopération avec différentes institutions à travers le monde, notamment le Louvre, le Musée de la Reina Sofia et le Musée Pouchkine à Moscou. Rappelant la place de choix que Feu Qabous Ben Saïd, Sultan d’Oman attribuait à la culture, Qotbi a déclaré que: “Nous nous avons la chance que Sa Majesté le Roi ait insufflé et donné à la culture la place qu’elle a aujourd’hui au Maroc et dont le monde entier parle”.

Qotbi a indiqué que grâce au soutien du Roi à la culture et aux musées, le Maroc dispose désormais de plusieurs musées à travers le pays, notant que le Royaume est devenu un modèle à suivre en Afrique et pour nombre de pays, notamment avec la récente ouverture à Rabat du musée national de la photographie, qui attire les amoureux de la photographie des quatre coins du monde.

Pour sa part, Al Moussaoui, a fait remarquer que le mémorandum d’entente signé avec la FNM est “une première du côté omanais avec un pays frère en Afrique”. Il a relevé que ce mémorandum comprend essentiellement l’échange des galeries et des articles exposés, le partage des expériences dans le domaine des musées, la formation et la qualification professionnelle dans le domaine des activités culturelles et muséales, notamment par le développement d’une série de programmes d’échanges, la programmation d’expositions conjointes, et l’élaboration de programme d’amélioration des compétences des conservateurs et des personnels de musées.

Le texte prévoit aussi l’accueil des activités culturelles et artistiques respectives des deux parties, dont des séminaires et des conférences en plus de l’encouragement des recherches historiques et scientifiques par les professionnels du domaine des musées