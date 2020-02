Le Président palestinien Mahmoud Abbas a reçu, ce samedi à Amman, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui lui a transmis un message verbal du Roi Mohammed VI.



Bourita, a souligné avoir réaffirmé, lors de cette audience, les positions du Royaume du Maroc soutenant la question palestinienne. “J’ai été honoré d’être reçu en audience par le président palestinien auquel j’ai transmis un message verbal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a déclaré Bourita à la MAP à l’issue de cette rencontre, soulignant que ce message s’inscrit dans le cadre de la concertation continue entre les deux Chefs d’État concernant la question palestinienne à la lumière des derniers développements.

Cette audience a également été l’occasion de réaffirmer les positions constantes du Royaume du Maroc, telles qu’elles ont été exprimées récemment, et de coordonner les étapes et les démarches à venir.

Cette audience s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Khalid Naciri, de l’ambassadeur, directeur du bureau de représentation du Royaume du Maroc à Ramallah, Mohamed Hamzaoui, de l’ambassadeur de Palestine en Jordanie, Majdi Al Khalidi et du Secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat.