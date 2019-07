Le secrétaire d’État chargé du Transport, Najib Boulif, a été reçu par le président tchadien Idriss Déby, en marge de sa participation au premier Forum international d’investissement au Tchad, qui s’est tenu du 26 au 28 juin à N’Djamena et consacré aux pays arabes.

Boulif a notamment pris part à la cérémonie d’ouverture officielle du Forum, en présence d’invités de haut niveau, des investisseurs, des établissements financiers arabes et africains, des représentants des acteurs économiques tchadiens et de pays arabes, ainsi que des experts et des partenaires techniques et financiers, indique lundi un communiqué du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Cette rencontre marquée par la présence du ministre tchadien de l’Économie et l’Ambassadeur du Maroc à N’Djamena, a été l’occasion de mettre en évidence l’excellence des relations de coopération entre les deux pays, et la volonté commune de consolider davantage leurs liens conformément aux Hautes orientations royales, ajoute le communiqué.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de ce forum, le président Déby a souligné la spécificité concurrentielle de son pays en termes d’investissements, en particulier dans le secteur des mines, des infrastructures et de l’agriculture.

Il a également mis en avant la volonté du Tchad d’encourager le partenariat en matière d’investissement et de croissance avec les pays arabes, notamment dans les secteurs de l’émergence économique.

Ce Forum a constitué aussi une occasion pour examiner les opportunités de coopération en vue de développer les infrastructures de base, à travers le transfert d’expertises accumulées par le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et les sociétés marocaines opérant dans le secteur des travaux publics dans les domaines de conception, de financement et de réalisation d’infrastructures de transport, les routes et les voies ferrées. Les discussions ont en outre porté sur les moyens susceptibles d’accélérer des investissements marocains au Tchad.