Le président turc Recep Tayyip Erdogan effectuera bientôt une visite de travail au Maroc, a annoncé le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu. Cette déclaration a été faite depuis New York, à l’issue d’une rencontre entre le chef de la diplomatie turque et son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations unies. « Au cours de cette réunion bilatérale, nous avons discuté de l’organisation d’une visite de haut niveau entre le Maroc et la Turquie, le président Erdoğan ayant reçu une invitation du Roi Mohammed VI pour se rendre à Rabat », a affirmé le responsable.