Le Maroc vient de se doter d’un Centre national d’Opérations d’urgence en santé publique (CNOUSP) mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du Plan « Santé 2025 », a annoncé le ministère de la Santé. Le CNOUSP fait partie d’un nouveau dispositif visant le renforcement des capacités du Royaume à détecter précocement, à se préparer et à riposter rapidement et correctement aux urgences de santé publique. Ce dispositif consiste aussi en la création des Centres Régionaux d’Opérations d’Urgence en Santé Publique (CROUSP) et des Équipes multidisciplinaires d’intervention rapide (EIR) au niveau de chacune des régions, provinces et préfectures. Les missions du dispositif s’articulent autour de la veille sanitaire et l’alerte précoce, la préparation à faire face aux éventuelles épidémies et autres urgences de santé publique, quelle qu’en soit l’origine, y compris la réalisation d’exercices de simulation. Il permettra en outre d’assurer la gestion des épidémies et autres urgences de santé publique, notamment celles liées aux maladies infectieuses lorsqu’elles surviennent, ainsi que la préparation et la riposte aux menaces pour la santé publique engendrées par les situations d’exception et les catastrophes.