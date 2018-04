Infomediaire Maroc – Le Conseil des ministres des 28 Etats membres de l’Union européenne, la plus haute instance décisionnelle de l’UE, a mandaté, ce lundi, la Commission européenne pour négocier un nouveau protocole de pêche Maroc-UE incluant le Sahara marocain.

Approuvé sans aucune opposition de la part des Etats membres, ce mandat donne le coup d’envoi officiel des négociations que mènera dans les tout prochains jours l’exécutif européen avec le Royaume, en vue de conclure un nouvel accord, le protocole actuel arrivant à échéance le 14 juillet prochain.

Ce mandat de négociation confirme non seulement la poursuite du partenariat entre le Maroc et l’UE dans le secteur de la pêche, mais constitue un gage supplémentaire de sécurité juridique des accords liant le Royaume à l’Europe. La consolidation de ce partenariat est une nouvelle victoire diplomatique du Royaume, qui a su faire face avec sagesse et fermeté à « la guérilla judiciaire » orchestrée par l’Algérie et le polisario visant ses accords commerciaux avec l’Europe.

Rédaction Infomediaire.