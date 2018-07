Infomediaire Maroc – La Fondation Mohamed V pour la Solidarité, représentée par les membres de son Conseil d’Administration M. El Azami et M. Benmoussa, et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), représentéMme Regina Dominicis, Représentante de l’UNICEF au Maroc, ont entériné un mémorandum d’accord de coopération. Celui-ci porte sur la mise en œuvrede programmes d’actions visant le renforcement des capacités des opérateurs et des partenaires locaux qui interviennent dans la prise en charge des droits des enfants. L’enjeu est de contribuer à une meilleure prise en charge inclusive des enfants issus des milieux défavorisés ou marginalisés. .

Ce mémorandum s’inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le Royaume du Maroc et l’UNICEF pour la période 2017-2021. Il intervient également dans un contexte de concrétisation des projets menés par la Fondation en faveur de l’épanouissement des jeunes, de leur éducation, en particulier en matière d’enseignement fondamental et de préscolaire ainsi que la promotion de la formation dans les métiers liés à la petite enfance.

Les deux organisations ont ainsi identifié six axes d’intervention pour leur action conjointe. Ils concernent l’amélioration de la santé et la nutrition des enfants, le développement de la petite enfance, la promotion de l’éducation de base et le développement des adolescents, le renforcement de compétences dans le domaine de la protection de l’enfance, l’insertion socio-économique des jeunes et le partage d’expertises.

Pour la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ce partenariat est d’une grande valeur car porté par l’UNICEF, une émanation des Nations Unies disposant d’expérience et d’expertise avérées en matière des droits de l’enfant. Il permettra de consolider les efforts déployés à ce jour en faveur des enfants défavorisés, en apportant un cadre normatif aux programmes d’accompagnement et de sensibilisation.’’

‘’Cette signature symbolise l’engagement des deux institutions à collaborer étroitement et de concert afin de cultiver les graines de services de qualité et renforcer les mesures de protection qui sont à la fois vitales et durables.

Nous devons tous nous rappeler de placer les enfants les plus vulnérables au cœur de tout ce que nous faisons. Et ce partenariat dont nous sommes fiers, pourra servir d’inspiration.‘’ déclare Regina de Dominicis

Cette collaboration, de portée nationale, se traduira par des programmes d’actions définis pour chaque volet, à travers des interventions spécifiques sur les différents lieux d’implantation des centres de la Fondation (centre sociaux, centres d’animation culturelle, centres de formation, espaces crèches….). Elles bénéficieront aux enfants et aux jeunes adolescents ainsi qu’aux associations gestionnaires des centres œuvrant dans les différents leviers d’actions liés à la petite enfance et aux jeunes.

Rédaction Infomediaire.