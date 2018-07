Infomediaire Maroc – BMCE Bank of Africa annonce le lancement du nouveau site web de la Communication Financière : www.ir-bmcebankofafrica.ma.

Multilingue et interactif, le site web mis en place est utile pour les communautés d’actionnaires, investisseurs, analystes, médias et Grand public, à travers des rubriques innovantes : le Cours Boursier et données instantanées, accès rapide aux dossiers de presse et à d’autres publications tel que les rapports d’activités, présentations et publications, ou encore tous les évènements financiers…

Cette plateforme présente des fonctionnalités intuitives, s’agissant d’un site web Full Responsive,avec une navigation adaptée à tous les écrans, une accessibilité rapide à l’information à travers le volet recherche avancée, un classement par catégories des publications financières, calendrier des évènements, et live streaming pour suivre en direct les évènements financiers du Groupe.

Le site apporte ainsi plusieurs nouveautés et offre au visiteur une expérience améliorée grâce à une navigation et une utilisation simplifiées. La nouvelle interface contient une page d’accueil ouverte sur différents espaces actionnaires, investisseurs et médias, une rubrique ‘qui sommes-nous ?’ mettant en lumière le Groupe BMCE Bank of Africa, sa stratégie et ses métiers, ainsi que sa présence à travers le monde et ses engagements dans la responsabilité sociétale et environnementale.

Il permet également une plus grande visibilité sur sa Gouvernance à travers un descriptif des membres du Conseil d’Administration, Senior Management et autres instances.

Parallèlement, la rubrique Médias regroupe les dossiers de presse, les communiqués ainsi que des vidéos intégrées des interviews générées à l’occasion de la présentation des résultats financiers du Groupe.

La fonctionnalité « Restez informés » permettra d’établir un lien de proximité avec les communautés cibles à travers l’inscription à la Newsletter périodique de la plateforme ainsi qu’à travers l’activation des notifications Push Desktop.‎

Rédaction Infomediaire.