Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations au président Trump et ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain.