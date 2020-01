Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita a reçu, ce 22 janvier, David T. Fischer, nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc.

Fischer est venu présenter les copies de ses lettres de créances en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays, auprès du Roi Mohammed VI.

‘‘Les relations américano-marocaines sont historiques, stratégiques et croissantes. J’ai hâte de renforcer notre partenariat pour améliorer la prospérité et la sécurité du Maroc et des Etats-Unis”, a affirmé le diplomate américain sur le compte Twitter officiel de l’ambassade américaine à Rabat.

Homme d’affaires, David T. Fischer est actuellement président et chef de la direction du groupe automobile The Suburban Collection. Il a étudié les affaires au Parsons College dans l’Iowa avant de rejoindre l’équipe de Suburban Oldsmobile.