Le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président des Etats-Unis d’Amérique, Donald J. Trump, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le Président Trump exprime “personnellement” ses félicitations au Roi, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône.

“Au cours du règne de Votre Majesté, le Maroc et les Etats-Unis ont travaillé en étroite collaboration afin d’approfondir les relations historiques entre nos deux pays. Nous avons signé le seul accord de libre échange des Etats-Unis en Afrique, combattu côte à côte contre le fléau de l’extrémisme violent, et multiplié les possibilités pour une meilleure compréhension culturelle entre nos peuples”, s’est félicité le président américain.

Trump a également saisi cette occasion pour affirmer que l’amitié américano-marocaine est ancrée dans “notre conviction commune de promesse de la paix, de la stabilité et des opportunités économiques”.

A cet égard, le président américain dit apprécier grandement le leadership personnel du Roi dans les efforts internationaux encourageant la tolérance religieuse et le combat de l’extrémisme.

“Alors que vous entamez la troisième décennie de Votre règne, je me réjouis de continuer le travail fructueux que nous avons accompli ensemble pour créer un Continent africain plus pacifique et plus prospère”, écrit Trump.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont salué le soutien apporté par le Roi Mohammed VI aux autres pays africains pour les accompagner dans la gestion de la pandémie du Covid-19, mettant en avant le partenariat américano-marocain au service d’une Afrique “plus pacifique et plus prospère”. “Au cours de l’année écoulée, nous avons continué à travailler ensemble pour créer une Afrique plus pacifique et plus prospère. Nous félicitons également le Roi Mohammed VI pour son soutien aux autres pays africains alors qu’ils relèvent les défis posés par le COVID-19”, a indiqué le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, dans un communiqué à l’occasion de la Fête du Trône.

“Au nom du Gouvernement des États-Unis et du peuple américain, je tiens à souhaiter à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à tous les Marocains une joyeuse célébration de la Fête du Trône”, un anniversaire “de bon augure”, a ajouté Pompeo.

Dans son communiqué, le chef de la diplomatie des Etats-Unis a rappelé que “l’amitié américano-marocaine est fondée sur les valeurs communes de coexistence et de dialogue interconfessionnel et sur la reconnaissance de l’importance de la stabilité et des opportunités économiques”.