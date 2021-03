Une stratégie de distribution efficace

Au-delà de la question des approvisionnements, le succès de la campagne marocaine repose sur une stratégie de distribution adaptée mobilisant 24.000 professionnels de santé. Première mesure, essentielle dans un pays à faible revenu par habitant: la gratuité totale de la vaccination. Ensuite, pour pallier la très inégale densité de population du pays, plus de 3.000 centres de vaccination (contre 1.300 en France) ont été mis en place, dont 50% en milieu rural –sans compter 10.000 unités mobiles. Enfin, la procédure de prise de contact avec les populations-cibles a été qualifiée par l’expert américain Williams Lawrence de «l’un des systèmes les plus efficaces du monde»: le rendez-vous se prend par l’envoi d’un SMS gratuit, mentionnant le numéro de carte d’identité. La date et le lieu de la vaccination sont renvoyés quasiment dans l’immédiat, par SMS.

Après deux mois de campagne, il semble que les populations prioritaires visées (les professionnels de santé de plus de 40 ans, les fonctionnaires, les enseignants de plus de 45 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que toutes les personnes âgées de plus de 75 ans) ont été très majoritairement vaccinées. Il est vrai que, depuis quelques jours, les stocks de vaccins (8,5 millions de doses livrées) commencent à s’épuiser, et la campagne se ralentit.

Reste qu’au Maroc, pour des raisons démographiques, les populations à risque sont bien moins importantes qu’en Europe. Ainsi, seulement 4 millions de Marocains sont âgés de plus de 60 ans, soit un nombre quatre fois inférieur à celui des mêmes populations en France. Cela signifie que d’éventuels retards de livraison de doses auront au Maroc des conséquences beaucoup moins négatives qu’en Europe.