La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, s’est entretenue, lundi en marge de la Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi, avec le vice-Premier ministre et ministre de l’Énergie, de l’environnement et du climat de la région belge de Wallonie, Philippe Henry.

Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération maroco-belge dans le domaine des énergies renouvelables, notamment avec la Région wallonne.

Les deux responsables ont également abordé un certain nombre de sujets liés au changement climatique, à la décarbonisation des industries, en plus de la connexion énergétique entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne.

Ils ont aussi évoqué les perspectives d’avenir de coopération entre le Maroc et l’Agence internationale des énergies renouvelables, au sein de laquelle le ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Climat de la Région wallonne occupe le poste de vice-président.