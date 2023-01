Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a annoncé, lundi à Rabat, la mise en œuvre d’une procédure d’expertise pour évaluer et garantir la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce qui a permis d’accélérer le traitement des demandes d’équivalence des diplômes, notamment pour les professions réglementées.

En réponse à une question du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des représentants, lors de la séance des questions orales, Miraoui a précisé que son département accorde une grande importance aux critères d’homologation des diplômes qui ont été simplifiés par le gouvernement actuel, assurant que le nombre de dossiers traités a été multiplié par quatre en comparaison avec les années précédentes.

Il a aussi relevé que le ministère veille à simplifier et à accélérer les procédures pour préserver les droits des personnes concernées d’un côté et protéger la crédibilité des diplômes marocains de l’autre, relevant aussi que la commission supérieure des équivalences de diplômes a mis en place, selon les prérogatives qui lui sont assignées, de nouveaux critères qui prennent en compte uniquement le cursus scolaire du diplôme sujet à l’équivalence.