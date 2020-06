Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé mardi à Rabat que parallèlement à l’opération de rapatriement, le ministère poursuivra l’accompagnement des Marocains bloqués à l’étranger jusqu’à leur retour à la Mère patrie.

En réponse à une question centrale à la chambre des conseillers, le ministre a souligné la mobilisation des missions diplomatiques et des consulats pour prêter l’assistance financière nécessaire aux Marocains bloqués devenus sans ressources.

Le ministre a en effet pris en charge 6.852 citoyens en matière d’hébergement, de soins de santé, d’accompagnement psychologique, de médicaments, de couverture des frais d’opérations chirurgicales, d’accouchement et de séances de traitement, y compris la chimiothérapie, la radiologique et l’hémodialyse.

Le département, a-t-il assuré, veille à l’accompagnement des Marocains bloqués et au suivi de leur situation par le déploiement de la cellule de crise créée au niveau central ainsi que la mise en place de 155 cellules de suivi et d’intervention auprès des ambassades et des consulats du Royaume.