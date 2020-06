Dans le cadre des opérations de rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger en raison de la pandémie de la Covid-19, le Maroc a organisé, mardi, un vol humanitaire entre Bruxelles et Agadir.

Ce vol, à bord duquel se trouvaient 150 passagers, concerne les citoyens en situation de vulnérabilité, des personnes malades et âgées et des enfants en bas âge.

Cette opération a été supervisée à l’aéroport de Bruxelles par l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, les consuls généraux du Royaume à Bruxelles, Liège et Anvers et le directeur de la RAM pour le Benelux Mohamed Amraoui.

Elle s’inscrit dans le cadre du programme de rapatriement organisé par le Royaume et qui a concerné jusqu’à présent des centaines de Marocains bloqués à l’étranger dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété par plusieurs pays suite à la propagation de la pandémie du Covid-19.

Quelque 30 vols ont été programmés entre les 21 et 27 juin pour le rapatriement de 4.644 Marocains bloqués dans 17 pays, dans le contexte de la pandémie, avait annoncé lundi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita.