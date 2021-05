MAROCLEAR annonce l’obtention de la certification ISO 9001 version 2015 pour son Système de Management de la Qualité. Cette distinction importante atteste de l’engagement du Dépositaire Central à améliorer en continue la qualité de ses services et de ses performances.

MAROCLEAR œuvre depuis des années au développement du marché tout en mettant le client au cœur de ses préoccupations. Le certificat ISO 9001, attribué aujourd’hui, récompense une démarche volontaire et cohérente qui a été menée avec détermination par les équipes de MAROCLEAR.

Il s’agit d’une certification globale de l’ensemble des activités de codification, de conservation, de dénouement et d’administration des titres ainsi que de l’ensemble des activités en support desdits services.

C’est ainsi que MAROCLEAR concrétise avec cette certification l’ensemble des efforts et des actions entreprises par le Management et ses organes de gouvernance afin de renforcer et de renouveler la confiance du marché financier.

D’après Fathïa BENNIS, Président-Directeur-général de MAROCLEAR :

« Avec cette nouvelle certification, le slogan de MAROCLEAR « La confiance est le bien le plus précieux d’un marché ambitieux » prend là tout son sens. »

Pour rappel, l’adoption d’un système de management de la qualité aide les organisations à améliorer leurs performances globales et fournir une base solide à des initiatives permettant d’assurer leur pérennité. La norme ISO 9001 version 2015 est fondée autour des principes de management suivants : Orientation client, Leadership, Implication du personnel, Approche processus, Amélioration, Prise de décision fondée sur les preuves, Management des relations avec les parties intéressées