Suite à l’audit annuel de suivi mené par le cabinet international de certification Bureau Veritas, Masen a maintenu la certification de son système de management de la qualité selon le standard «ISO 9001 V 2015».

Obtenue par Masen en février 2018, et maintenue en Mars 2020, la certification ISO 9001 V 2015 a été de nouveau reconduite le 05 Février 2021, confirmant ainsi la mise en place effective par Masen d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) et sa conformité aux exigences internationales.

Pour rappel, la certification ISO 9001 version 2015 est la référence mondiale en matière de management de la qualité pour un organisme. Son obtention, en 2018, par Masen, confirme la mise en oeuvre effective par le Groupe d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) couvrant l’ensemble de ses activités opérationnelles, et répondant aux exigences de cette norme.

Ce renouvellement vient consolider davantage le rôle de Masen en tant que tiers de confiance auprès de ses partenaires, et confirme son engagement dans la recherche de l’excellence opérationnelle, à travers l’adoption de standards internationaux pour l’ensemble de ses métiers.