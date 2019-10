Les consommateurs marocains auront bientôt leur propre marque. Et avec celle-ci, ils auront la possibilité de créer ensemble les produits avec les spécificités qu’ils auront eux-mêmes choisies (ou décidées), en participant en amont aux cahiers des charges des produits.

C’est-à-dire des produits qualitatifs, équitables et responsables. La démarche est partie de France où elle a trouvé un écho incroyable auprès des français. En lançant la ‘‘Marque du Consommateur’’ au Maroc sous le nom ‘‘DYALNA’’, Nawal Slamti s’inscrit dans la même démarche que celle initiée en France il y a deux ans par les fondateurs de ‘‘C’est qui le patron ?!’’.

Le principe est à la fois simple et totalement innovant et inédit. Il consiste à inviter les consommateurs à réaliser collectivement le cahier des charges de fabrication d’un produit, à le produire selon les normes définies et à le commercialiser au juste prix, tout en rémunérant correctement tous les opérateurs de la chaine de valeurs.