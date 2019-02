Infomédiaire Maroc – Le ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale organise, en partenariat avec la Maison de l’Artisan, la 5ème édition de la semaine nationale de l’artisanat (SNA) du 9 au 17 février 2019 à l’Esplanade Bab Jdid à Marrakech, ont annoncé lundi les organisateurs.

Initiée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cette 5ème édition de la SNA est l’occasion de mettre en valeur l’apport très important du secteur de l’artisanat au progrès et au développement de l’économie nationale, traduit par le renforcement de la cohésion sociale, la création de richesse ainsi que l’offre de nombreuses opportunités de carrières et de perspectives professionnelles ouvertes aux jeunes et aux moins jeunes mais aussi de rappeler sa contribution à la qualité de vie et à l’art de vivre marocain.

S’exprimant lors d’un point de presse dédié à la présentation de cette édition, le ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale, Mohamed Sajid, a indiqué que cet événement permettra de rendre hommage aux artisans d’exception, hommes et femmes, détenteurs d’un savoir-faire ancestral et gardiens d’un héritage patrimonial unique qui, grâce à leur dextérité et à la passion qui les anime, ont su préserver et développer l’artisanat marocain et fonder sa notoriété.

Le ministre a souligné que cette 5ème édition de la SNA se distingue des précédentes par un nouveau concept qui consiste à inviter, sur un même espace d’exposition atteignant 50 000m² de superficie globale, 1 300 exposants, issus des 12 régions du Maroc, artisans, coopératives et entreprises d’artisanat, représentant tous les métiers et les arts de l’artisanat marocain.

Et de préciser que la surface d’exposition sera subdivisée en 12 espaces distincts, centralisés par des portes reflétant les caractéristiques culturelles et artisanales de chaque région du Royaume. De plus, un espace de 600 m² sera dédié à l’artisanat de prestige.

Pour sa part, la secrétaire d’État chargée de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Jamila El Mossalli, a souligné que ce rendez-vous propose une programmation riche et instructive, rythmée notamment par la tenue de la 8ème rencontre sur la préservation des métiers de l’artisanat marocain, le deuxième colloque national thématique outre la journée sur la formation dans les métiers de l’artisanat et les Journées Portes Ouvertes (JPO), organisées dans les établissements de formation professionnelle.

De son côté, le directeur général de la Maison de l’artisan, Abdellah Adnani a indiqué que cet événement sera également ponctué par l’organisation de la Journée Nationale sur les Exportations, les Cycles de formation en faveur des acteurs du secteur de l’artisanat sur les différentes techniques de commercialisation des produits, ainsi que des Sessions de formation en éducation Financière au profit des Dours Assanâa.

La 5ème édition de la SNA sera orchestrée par l’organisation de deux carnavals, les 8 et 13 février 2019, qui vont sillonner les grandes artères de la Ville de Marrakech annonçant le ton de l’événement et invitant les visiteurs à un voyage à la découverte des richesses et de la beauté de l’artisanat marocain. Les organisateurs prévoient également, des navettes gratuites, une tombola pour les visiteurs/acheteurs, des défilés de mode ainsi que des ateliers dédiés aux enfants, mettant en scènes des artisans au travail.

IM