L’édition 2022 du sommet euro-méditerranéen aura lieu les 31 mai et 1er juin 2022 à Marrakech (Radisson Blu), sous le thème « La COVID-19 : le rôle de la société civile dans la reconstruction et la résilience de la région euro-méditerranéenne ». Organisée par le Comité économique et social européen et le Conseil économique social et environnemental (CESE) du Maroc, cette rencontre analysera les moyens d’atténuation et de reconstruction économique et sociale, ainsi que les différentes opportunités révélées par la Covid-19 en vue de favoriser le développement durable de la région euro-méditerranéenne, indique un communiqué du CESE.

Ce Sommet sera, ainsi, l’occasion d’échanger et de débattre du rôle des organisations de la société civile, de l’apport de la digitalisation et des perspectives de coopération euro-méditerranéenne pour une meilleure résilience et une relance post-COVID réussie de la Région.

Habituellement organisé par le CES Européen, le Sommet Euromed constitue une opportunité pour recueillir les contributions d’organisations de la société civile organisée des deux rives de la Méditerranée. A noter que le CES européen élaborera, à cet effet, un rapport d’information sur le thème principal du sommet, en étroite coopération avec ses homologues du sud de la Méditerranée.