Un nouvel Aquaparc, le Palmiya Fun and Water Land au sein du quartier Palmier à Marrakech. Ce parc est la concrétisation de la vision de développement et diversification du groupe Atlas Voyages, premier opérateur touristique au Maroc.

Il s’agit d’un lieu d’activités aquatiques et sportives avec des toboggans, piscines ainsi que d’autres services sur une superficie de 5 hectares avec une abondance d’espaces verts. Il comprend une grande piscine de 800 m2, des toboggans de dernière génération, un ‘‘black hole’’, un ‘‘tsunami’’, 2 terrains de mini foot éclairés, 1 terrain de ‘‘padel’’ et plusieurs animations, activités et jeux programmées. Palmiya offre aussi des services de restaurations à ses clients avec 4 food courts.