Après l'ouverture en 2017 des 2 nouveaux hôtels Melia, Saïdia Garden Golf et Melia Saïdia Beach, la Société de Développement Saïdia (SDS) – filiale du Groupe CDG – annonce l'ouverture aujourd'hui d'un aquaparc aux standards internationaux.

Bénéficiant d’un emplacement de choix, l’aquaparc ALPAMARE Saïdia est situé au cœur de la station, à proximité des hôtels, non loin de la Marina et du nouveau Golf Teelal.

Les travaux de construction de l’aquaparc, qui ont démarré en juin 2015, se sont basés sur les meilleurs standards internationaux pour offrir aux vacanciers une expérience fun et sûre.

Construit sur une superficie totale de plus de 7 hectares, l’aquaparc ALPAMARE Saïdia a nécessité un investissement global de 154 millions de dirhams. Il propose plus d’une dizaine d’attractions, avec une thématique et un fil conducteur narratif basé sur les aventures en haute mer, les corsaires et les créatures marines.

C’est ainsi que l’aquaparc ALPAMARE Saïdia offre à ses visiteurs une piscine à vague de 1 250 m2 offrant des vagues d’un mètre de haut, une rivière lente pour les amateurs des longs fleuves tranquilles, un immense bateau pirate avec 6 toboggans sur le bateau et 9 à partir du bord de la piscine, une forteresse sur 613 m2 pour les plus petits. De plus, l’aquaparc propose 8 toboggans pour les adultes amateurs de sensations fortes.

La gestion de l’aquaparc de Saïdia est confiée à la société ALPAMARE, grand groupe européen spécialisé dans le loisir qui gère entre autres le plus grand parc aquatique d’Europe situé dans la banlieue de Zurich en Suisse.

