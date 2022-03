La compagnie aérienne espagnole Binter, basée aux Iles Canaries, a annoncé, jeudi, le lancement, cet été, d’une liaison aérienne entre Marrakech et Funchal, chef-lieu de l’île portugaise de Madère.

La compagnie aérienne assurera deux vols par semaine à partir du 03 juillet et jusqu’au 25 septembre 2022, avec des fréquences bihebdomadaires le jeudi et le dimanche, indique Binter dans un communiqué.

Les liaisons seront assurées par un avion ATR 72 d’une capacité de 72 passagers, précise la compagnie, assurant que le lancement de cette ligne est le résultat du travail conjoint entre Binter et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Binter a fait état également du renforcement de ses liaisons entre le Maroc et les îles Canaries pendant les mois d’été, notamment au départ de Marrakech et d’Agadir, avec un vol supplémentaire sur chaque ligne.

Ainsi, cet été, le programme de Binter comprend également un vol supplémentaire entre Agadir et Grande Canarie, en plus des deux vols existants les mardis et samedis. La nouvelle liaison aura lieu le jeudi.

D’autre part, entre le 05 juillet et le 13 septembre, Binter assurera une troisième liaison hebdomadaire entre Marrakech et Grande Canarie (mardi), en plus des deux existantes, les jeudis et dimanches.

Marrakech disposera également d’un vol direct vers Tenerife tous les samedis entre le 23 juillet et le 10 septembre.