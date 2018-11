Infomediaire Maroc – Conformément à ses orientations stratégiques et à son engagement envers le 7ème art, Smeia, Importateur Exclusif de la marque BMW au Maroc, s’est associé en qualité de « Transporteur officiel » à la 17ème édition du Festival International du Film de Marrakech, principale manifestation consacrée au cinéma au Maroc, qui bénéficie d’une forte notoriété et d’une image prestigieuse dans le monde arabe et à l’échelle internationale.

Smeia, affirme à travers ce partenariat prestigieux avec le Festival International du Film de Marrakech, sa volonté de contribuer au rayonnement de l’image du Maroc à l’étranger.

Ce festival réunit dans la ville ocre des personnalités du monde de l’art, de la culture et des médias. Lors de cette édition, il rend hommage à de grandes figures du cinéma mondial, notamment, l’acteur légendaire Robert De Niro, ainsi que de nombreuses vedettes du monde du cinéma.

Pendant toute la durée de l’évènement, BMW Transporteur Officiel du Festival International du Film de Marrakech, mettra à disposition du Festival une importante flotte de voitures, comptant ses modèles les plus prestigieux dont plusieurs nouveautés, notamment le nouveau BMW X4, et la BMW Série 7 Hybride, pour embarquer les stars dans une atmosphère conjuguant, raffinement, confort et luxe.

A noter que Smeia dévoilera en avant première aux invités de ce prestigieux événement, la toute nouvelle BMW Série 8 Coupé. Ce modèle au design hors du commun et à la silhouette qui inspire le dynamisme extrême, est l’alliance subtile entre luxe et esprit sportif. Avec ses technologies innovantes, la BMW Série 8 prend une longueur d’avance dans la course au progrès.

Rédaction Infomediaire.