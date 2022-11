La 19ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), un événement phare, placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, s’est ouverte, vendredi soir au Palais des Congrès de la Cité ocre, en présence d’un aréopage de stars du 7ème Art national et international et d’éminentes figures et personnalités des mondes de la culture, des médias et des arts.

Dans une ambiance festive et chaleureuse, le cinéma reprend ainsi ses droits dans cette cité millénaire, avec une cérémonie grandiose marquant les retrouvailles des férus de l’écran géant avec ce rendez-vous incontournable, qui s’est taillé une place de choix parmi les manifestations cinématographiques internationales de haute facture et ce, après une parenthèse de deux années, Covid-19 oblige.

Cette cérémonie a pris son envol par le traditionnel défilé des icônes du cinéma présentes, qui ont foulé le Tapis Rouge sous les acclamations d’un public fidèle et assoiffé, venu à la rencontre et à la découverte de ses stars préférées.