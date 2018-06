Infomédiaire Maroc – La 8ème édition du festival de rire le plus attendu le Marrakech du Rire, a pris début le 20 juin dans la ville ocre.

Avec une programmation très riche encore une fois, la troupe à Jamel a fait et fera rire plus d’un encore une fois.

Le Festival Marrakech du rire réussis son entrée ! En effet, la première journée du festival, organisé du 20 au 24 juin, a attiré une foule impressionnante venue écouter les meilleurs humoristes du Maroc, de France et également d’Afrique !

Pour le Grand Gala d’ouverture, Eko et ses amis ont joué à guichets fermés, impressionnant. Dans la grande tradition séculaire de la halqa, la soirée arabophone a réuni une pléiade d’humoristes, chanteurs, danseurs et comédiens sur la scène du Palais Badii.

Un maximum de personnes a également pu profiter du spectacle, qui a été retransmis en direct sur la scène Orange de la grande place de la ville des milles et une nuit, Jemaa El-Fna

Le même soir, mais cette fois du coté du Théâtre Royal a pour le spectacle de D’jal, son premier show depuis cinq ans ! Pour son retour sur scène, l’humoriste a livré une prestation toujours aussi folle et énergique, avec des personnages cultes à se plier de rire.

La suite s’est poursuivie le deuxième jour, avec notamment trois temps forts qu’il ne faut pas, ou fallait pas rater.

Le mythique cinéma Colisée accueillera la projection en avant-première du film Les Indestructibles 2, ce soir même, en présence de l’équipe derrière le film. Un long-métrage plein de surprises qui saura faire rire toutes les familles !

Le Gala Afrika se produira également pour une seconde édition au Palais Badii. Il mettra en scène une pléiade d’artistes francophones célébrant l’humour camerounais, congolais, sénégalais, gabonais et ivoirien emmenés par l’inégalable Mamane.

Au même moment, les festivaliers on pu voir le mythique Abdelkader Secteur au Théâtre Royal dans un nouveau spectacle au carrefour du conte et du one-man-show. Un stand up très spéciale.

Avec son sens inouï de la tchatche et de la dérision, et son existence partagée entre les deux rives de la Méditerranée, Secteur a fait plus rire plus qu’un dans cette salle à l’ambiance intimiste et extraordinaire.

Encore une fois cet artiste emblématique a su jongler avec son corps et incarne à lui tout seul tous plusieurs personnages. Un artiste complet et un tonton du bled que le Marrakech du Rire est heureux de retrouver encore une fois.

Rédaction Infomédiaire