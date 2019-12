La Brigade touristique relevant de la préfecture de police de Marrakech a procédé, au cours du mois de novembre dernier, à l’arrestation de 687 personnes pour différents délits.

Selon une source policière, ladite Brigade a ainsi interpellé 3 individus faisant l’objet d’avis de recherche au niveau national, 217 personnes pour usurpation de l’identité de guide touristique et 26 autres pour vol.

Les éléments de la Brigade touristique ont également procédé à l’arrestation de 159 individus pour jeux de hasard, 161 pour ivresse sur la voie publique, 101 pour possession et consommation ou trafic de drogue, 10 pour coups, blessures et violence ainsi que 10 personnes pour port illégal d’armes blanches et dans des circonstances suspectes.

Ladite Brigade a également apporté son assistance à 67 personnes souffrant de troubles mentaux en les faisant évacuer vers l’établissement hospitalier spécialisé, alors que 154 autres ont été placées à « Dar al bir wa al ihsan » (Maison de bienfaisance), a précisé la même source.

Et d’ajouter que les éléments de la Brigade touristique ont, d’autre part, contribué à l’organisation de la circulation, tout en enregistrant 195 contraventions.

La cité ocre a connu durant le mois de novembre, qui coïncidait avec les vacances scolaires, l’organisation d’une série d’événements internationaux d’envergure, enregistrant ainsi une affluence importante des visiteurs marocains et étrangers, a fait savoir la même source, soulignant que cette grande dynamique constatée au cours de cette période au niveau des sites et zones touristiques de la ville, a été accompagnée d’une large couverture sécuritaire