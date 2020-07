Marrakech accueillera bientôt le premier Nobu Hotel and Restaurant du continent. La nouvelle infrastructure prendra la place de l’hôtel “The Pearl Marrakech”, situé en plein cœur du fameux quartier de l’Hivernage, selon Le Matin. Cette transformation a été annoncée pour le troisième trimestre 2021.

L’hôtel sera doté d’une capacité d’accueil de 71 suites et chambres d’hôtes spacieuses. Il offrira également l’accès à un luxueux spa et centre de remise en forme de 2000 m², mais aussi à plusieurs piscines dont une à l’intérieur. A cela s’ajoutent une sélection d’espaces de restauration dynamiques, y compris en terrasse sur le toit (Rooftop), ainsi des salles dédiées à l’organisation de réunions et d’événements, indique la même source.

Nobu Hospitality est signature mondiale de style de vie fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, figurant parmi l’élite des marques de luxe mondiales.

Le Nobu Hotel and Restaurant Marrakech est le fruit d’une collaboration entre Hivernage Collection, MC Hotels (propriétaires du Nobu Hotel Marbella, Marbella Club Hotel et copropriétaires du Nobu Hotel Ibiza Bay) et Nobu Hospitality.