‘‘Les deux-tiers des actifs occupés (66,2%) ont dû arrêter temporairement leur activité durant la période du confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). Cette proportion atteint 68,2% parmi les citadins et 63,1% chez les ruraux, 88% parmi les artisans et ouvriers qualifiés et 79% les manœuvres non agricoles’’

Communiqué du Haut-Commissariat au Plan