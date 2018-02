Infomédiaire Maroc – Une nouvelle zone de loisirs a vu le jour au coeur de Palmeraie Resorts : Le Palmeraie Fun Park.

Ce site propose une batterie d’activités adaptées à tous les âges mêlant sport, cohésion d’équipe, entraide et dépassement de soi.

Et pour le plus grand plaisir des nostalgiques, le mythique Palmeraie Bowling, 1er Bowling au Maroc, réouvre ses portes et dévoile sa toute nouvelle ambiance, son équipement de pointe by Pininfarina, et ainsi signe le retour d’un temple haut de gamme du divertissement.

Situé au coeur de Palmeraie Resorts, le Palmeraie Fun Park offre un espace dédié aux activités principalement outdoor : paintball, tir à l’arc, Squash, Tennis, Beach-Volley et terrain omnisport.

L’ensemble des équipements répond aux standards de qualité internationaux en matière de sécurité et de technologie, dont la société E7 Productions en assure la mise en place, grâce à son savoir-faire et son expertise dans le domaine.

Rédaction Infomédiaire