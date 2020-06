Après une inactivité de plus de trois mois en raison de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et des mesures préventives décrétées par le Royaume pour enrayer la propagation de la pandémie de la Covid-19, l’Aéroport international Marrakech- Menara est fin prêt pour la reprise du trafic aérien et l’accueil des passagers, dans le respect scrupuleux des procédures mises en place par l’Office National des Aéroports (ONDA).

En effet, les différentes équipes de l’infrastructure aéroportuaire de la cité ocre ont, à l’instar des autres aéroports du Royaume, travaillé d’arrache-pied ces dernières semaines pour veiller minutieusement au déploiement de ce dispositif et de ces mesures et consignes prévus par le plan de reprise des activités au niveau des aéroports du Maroc, établi par l’ONDA pour garantir un accueil très sécurisé et rassurant pour l’ensemble des voyageurs et des usagers.

Un effort colossal a été ainsi consenti par les autorités de l’Aéroport de Marrakech-Menara pour assurer le conformisme de ses différents services et dépendances aux consignes sanitaires et l’adaptation des procédures d’exploitation aux contraintes inhérentes à la gestion de la situation pandémique, notamment aux mesures strictes pour le maintien de la distanciation physique au niveau de tous les espaces d’accueil et d’arrivée des passagers.

De la désinfection et la stérilisation intense touchant l’ensemble des dépendances à la mise en place de la signalisation garantissant la distanciation physique, en passant par le traçage des circuits et l’installation des caméras thermiques dernier cri, tout est donc fin prêt pour la reprise de l’activité aérienne, l’objectif ultime étant de garantir une expérience de voyage confortable aux usagers et de réhabiliter la confiance dans le transport aérien.

Dans une déclaration, le chef de la division d’exploitation aéroportuaire au sein de l’Aéroport international Marrakech-Menara, Zakaria Harti, a fait savoir que cette importante structure est prête à reprendre l’activité après que le dispositif nécessaire pour assurer la sécurité des usagers a été déployé dans ses moindres détails.

Notant que l’ONDA a mis en place un plan de reprise de l’activité des aéroports du Royaume, avec pour objectif d’assurer un accueil sécurisé pour les voyageurs, le responsable a expliqué qu’à l’instar des autres infrastructures aéroportuaires, une batterie de mesures ont été prises au niveau de l’Aéroport de la cité ocre en vue de garantir la sécurité sanitaire aussi bien des passagers que des employés et usagers.

Ces dispositions, a-t-il poursuivi, s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement des mesures proactives et préventives préconisées par le Royaume afin d’endiguer la propagation de la Covid-19, et interviennent conformément aux recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et du Conseil international des Aéroports (ACI).

Et d’enchaîner que ce dispositif concerne les différentes étapes, allant de l’accès du passager à l’aéroport jusqu’à son embarquement, ajoutant que ces mesures touchent également l’ensemble des étapes de l’arrivée.

Ainsi, il a été procédé à la mise en place de plexiglas à des endroits fixes, notamment au niveau des comptoirs d’enregistrement et d’information ainsi que des salles d’embarquement, a-t-il précisé, soulignant que des mesures de distanciation sociale sont appliquées au niveau de toutes les zones d’attente, à travers le marquage au sol et la condamnation de deux sièges sur le banc et espacement des sièges, outre l’installation de distributeurs de gel désinfectant dans les différents points et espaces.

D’autre part, de nouvelles caméras thermiques ont été implantées pour la prise de la température des passagers au niveau des espaces Arrivées, permettant ainsi une surveillance proactive d’éventuels cas suspects, a relevé Harti.

Concernant le volet de sensibilisation et d’information, des panneaux portant sur les différentes consignes sanitaires à suivre ont été mis en place, a-t-il indiqué, notant qu’il sera également procédé à la diffusion de messages sur le respect des consignes de distanciation sociale et des gestes barrières par le biais d’annonces sonores et des écrans d’affichage, afin de rappeler aux passagers les précautions nécessaires à adopter le long de leur présence au sein de l’aéroport.

A rappeler que l’ONDA a mis en place un plan de reprise de l’activité des aéroports du Maroc pour garantir un accueil sécurisé et rassurant pour les passagers.

Ainsi, l’expérience passager intègre désormais une nouvelle dimension, celle d’assurer un accueil sain et rassurant et un parcours “healthy” dans les aéroports et ce, à travers un dispositif réadaptant les processus et les process de gestion aéroportuaire.