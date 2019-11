La Foire d’art contemporain africain « 1-54 » est de retour pour la troisième année consécutive les 22 et 23 février 2020 à l’hôtel La Mamounia à Marrakech, avec des avant-premières VIP les 20 et 21 février prochain, annoncent les organisateurs de cet événement international dédié à la promotion de l’art contemporain d’Afrique.

Fondée par Touria El Glaoui en 2013, 1-54 est le premier salon d’art international dédié à l’art contemporain d’Afrique et de sa diaspora. Il est édité chaque année à Londres, à New York (depuis 2015) et à Marrakech (depuis 2018). Référence aux 54 pays qui constituent le continent africain, 1-54 est une plateforme durable et dynamique qui s’engage dans un dialogue et des échanges contemporains.