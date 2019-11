Plus de 11 000 scientifiques du monde entier, dont dix du Maroc, ont alerté contre « une urgence climatique » qui pourrait entraîner « des souffrances indicibles », à moins d’introduire des transformations significatives du mode de vie actuel.

« Les scientifiques ont l’obligation morale d’avertir clairement l’humanité de toute menace existentielle majeure », ont déclaré les 11 258 signataires, issus de 153 pays, dans une tribune publiée mardi dans la revue américaine spécialisée « BioScience ».

Les dix chercheurs et universitaires marocains sont issus d’universités et instituts de recherche au Maroc ou à l’étranger et spécialisés dans diverses disciplines telles que l’écologie et la conservation de la biodiversité, la géologie, la biologie, la zoologie et la génétique, l’astronomie, ou encore la neurologie.