A l’occasion de sa 20e édition qui se déroulera du 24 novembre au 2 décembre 2023, le Festival International du Film de Marrakech présentera une sélection des cinémas du monde avec 75 films en provenance de 36 pays répartis en plusieurs sections : la Compétition officielle, les Séances de gala, les Séances spéciales, le 11e continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune Public, les projections à Jemaa El Fna et les films projetés dans le cadre des hommages.

14 films sélectionnés

La Compétition officielle réservée aux premiers et seconds longs métrages a pour ambition de révéler les nouveaux talents du cinéma mondial. Parmi les 14 films sélectionnés, 10 sont des premiers longs métrages et 8 sont signés par des réalisatrices. 13 pays sont représentés dont les Etats-Unis, la Mongolie, la Turquie, 3 d’Amérique latine (Brésil, Chili, Colombie), 3 d’Europe (Bosnie-Herzégovine, Kosovo et Royaume-Uni) et 5 issus de la région Moyen-Orient et Afrique (Madagascar, Maroc, Sénégal, Palestine).

Les films en lice pour l’Étoile d’or explorent tous les genres cinématographiques, de la fable moderne, au documentaire en passant par le film noir et la farce politique. À travers des histoires d’amour et des récits familiaux, les 14 cinéastes sélectionnés en compétition officielle signent des œuvres cinématographiques d’une grande maturité qui questionnent l’éducation, la transmission de la mémoire ou l’histoire de leur pays pour dresser le portrait d’une jeunesse en quête de sens et de liberté.

L’ouverture

Cette 20e édition s’ouvrira avec Hit Man, la comédie au rythme endiablé de Richard Linklater. Mélangeant film d’action et comédie romantique, ce film hilarant qui s’annonce comme l’un des grands succès de cette fin d’année, met en scène le charismatique Glen Powell.

Les 6 Séances de Gala présentent les premières régionales de films internationaux parmi les plus attendus de l’année. Le cinéaste italien Matteo Garrone accompagnera son film Io Capitano (Moi Capitaine), une odyssée contemporaine qui raconte le périple aventureux de deux jeunes sénégalais pour rejoindre l’Europe.

Michel Franco présentera Memory, un film bouleversant qui offre un rôle inoubliable à Jessica Chastain, Présidente du Jury de cette édition. L’acteur australien Simon Baker sera présent avec Limbo d’Ivan Sen, un polar ultra- stylisé en noir et blanc dans lequel le héros de Mentalist apparaît métamorphosé.

Trois séances de Gala mettront la comédie à l’honneur. Alexander Payne, ancien lauréat de l’Étoile d’Or, revient au Festival International du Film de Marrakech avec Winter Break (The Holdovers), une comédie tendre portée par un trio de performances profondément émouvantes. Le réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi présentera Déserts, son western burlesque et mystique sur l’ultralibéralisme. Les séances de gala se clôtureront avec Making Of de Cédric Kahn, une comédie sociale sur les coulisses d’un tournage avec l’irrésistible Jonathan Cohen.

16 films contemporains

La section « Séances spéciales » présente 16 films contemporains dont plusieurs signés par des cinéastes prestigieux : Nikolaj Arcel, Bertrand Bonello, Monia Chokri, Agnieszka Holland, Ladj Ly et Alice Rohrwacher. Cette programmation met également à l’honneur la nouvelle garde du cinéma mondial avec Animalia, la fable fantastique et poétique de Sofia Alaoui, Europa de Sudabeh Mortezai, ancienne lauréate de l’Étoile d’Or ou Explanation for Everything de Gábor Reisz, une œuvre captivante sur l’éducation. Deux comédiennes passionnantes accompagneront leurs derniers films : Isabelle Huppert pour Sidonie au Japon d’álise Girard et Merve Dizdar pour Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan qui lui a valu le prix d’interprétation lors du dernier Festival de Cannes.

Composée de 13 fictions et documentaires novateurs, la programmation du « 11e Continent » ouvre un dialogue entre films contemporains et œuvres classiques qui ont été à l’avant-garde du cinéma. Cette sélection présente les dernières œuvres de cinéastes salués par la critique (Kleber Mendonça Filho, Lisandro Alonso et Mona Achache) ainsi que des films signés par une nouvelle génération d’auteurs audacieux (Alain Kassanda, Rosine Mbakam, Vlad Petri ou Eduardo Williams).

Cinéma Marocain

Le Panorama du Cinéma Marocain propose de découvrir 6 fictions et documentaires récents issus de la production nationale dont deux sont dévoilés en première mondiale : Mora est là de Khalil Zairi et Moroccan Badass Girl de Hicham Lasri. Le cinéma marocain qui a été célébré par les plus grandes manifestations cinématographiques tout au long de l’année, sera particulièrement mis en valeur avec un total de 15 films, présentés dans les différentes sections du festival.

Afin de sensibiliser les spectateurs de demain, la programmation Jeune Public s’adresse aux enfants et adolescents de 4 à 18 ans, à travers 13 séances dédiées.

La place Jemaa El Fna fera vivre le festival au cœur de la ville de Marrakech à travers une programmation de films populaires présentés par des personnalités.

Enfin, une sélection de films des personnalités auxquelles le festival rendra hommage sera projetée au Palais des congrès, au cinéma Colisée et à Jemaa El Fna, venant compléter cette sélection riche de 75 films.

COMPÉTITION OFFICIELLE

BANEL & ADAMA (BANEL E ADAMA)

de Ramata-Toulaye Sy / France, Sénégal, Mali

avec Khady Mane, Mamadou Diallo, Binta Racine Sy, Moussa Sow, Ndiabel Diallo

BYE BYE TIBÉRIADE (BYE BYE TIBERIAS)

de Lina Soualem / Palestine, France, Belgique, Qatar / Documentaire

avec Hiam Abbass

CITY OF WIND (SÈR SÈR SALHI)

de ​​Lkhagvadulam Purev-Ochir / France, Mongolie, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Qatar

avec Tergel Bold-Erdene, Nomin-Erdene Ariunbyamba

DISCO AFRIKA : UNE HISTOIRE MALGACHE (DISCO AFRIKA: A MALAGASY STORY)

de Luck Razanajaona / France, Madagascar, Maurice, Allemagne, Afrique du Sud

avec Parista Sambo, Laurette Ramasinjanahary, Joe Lerova, Drwina Razafimahaleo, Jérôme Oza

DORMITORY (YURT)

de Nehir Tuna / Turquie, Allemagne, France

avec Doga Karakas, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer, Didem Ellialti, Orhan Güner, Isilti Su Alyanak

EXCURSION (EKSKURZIJA)

de Una Gunjak / Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, France, Norvège, Qatar

avec Asja Zara Lagumdžija, Nađa Spaho, Maja Izetbegović, Mediha Musliović, Izudin Bajrović

LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES (THE MOTHER OF ALL LIES / KADIB ABYAD)

de Asmae El Moudir / Maroc, Égypte, Arabie saoudite, Qatar / Documentaire

avec Zahra Jeddaoui, Mohamed El Moudir, Ouardia Zorkani, Abdallah Ez Zouid, Said Masrour, Asmae El Moudir

LES MEUTES (HOUNDS)

de Kamal Lazraq / Maroc, France, Belgique, Qatar, Arabie saoudite

avec Ayoub Elaid, Abdellatif Masstouri, Mohamed Hmimsa, Abdellah Lebkiri, Lahcen Zaimouzen, Salah Bensalah

NOTRE MONDE (PHANTOM YOUTH / BOTA JONË)

de Luàna Bajrami / Kosovo, France

avec Elsa Mala, Albina Krasniqi, Don Shala, Aurora Ferati, Gani Rrahmani, Uratë Shaban

THE OTHER SON (EL OTRO HIJO)

de Juan Sebastián Quebrada / Colombie, France, Argentine

avec Miguel González, Ilona Almansa, Jenny Nava, Simón Trujillo

PRISON IN THE ANDES (PENAL CORDILLERA)

de Felipe Carmona / Chili, Brésil

avec Andrew Bargsted, Hugo Medina, Bastián Bodenhöfer, Alejandro Trejo, Mauricio Pešutić, Óscar Hernández

SILENT ROAR

de Johnny Barrington / Royaume-Uni

avec Louis McCartney, Ella Lily Hyland, Mark Lockyer, Victoria Balnaves, Fiona Bell, Pablo Raybould

TOLL (PEDÁGIO)

de Carolina Markowicz / Brésil, Portugal

avec Maeve Jinkings, Kauan Alvarenga, Thomás Aquino, Aline Marta Maia, Isac Graça

TUESDAY de Daina O. Pusič / États-Unis, Royaume-Uni

avec Julia Louis-Dreyfus, Lola Petticrew, Leah Harvey, Arinzé Kene

SÉANCES DE GALA

DÉSERTS (DESERTS)

de Faouzi Bensaïdi / France, Allemagne, Maroc, Belgique, Qatar

avec Fehd Benchemsi, Abdelhadi Taleb, Rabii Benjhaile, Hajar Graigaa, Faouzi Bensaïdi, Nezha Rahil

HIT MAN

de Richard Linklater / États-Unis

avec Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta

LIMBO

de Ivan Sen / Australie

avec Simon Baker, Rob Collins, Natasha Wanganeen, Nicholas Hope, Mark Coe

MAKING OF

de Cédric Kahn / France

avec Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon, Souheila Yacoub, Emmanuelle Bercot, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli

MEMORY

de Michel Franco / Mexique, États-Unis

avec Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles

MOI CAPITAINE (ME CAPTAIN / IO CAPITANO)

de Matteo Garrone / Italie, Belgique

avec Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna, Khady Sy, Bamar Kane, Cheick Oumar Diaw

WINTER BREAK (THE HOLDOVERS)

de Alexander Payne / États-Unis

avec Paul Giamati, Da’Vine Joy Randolph, Dominic Sessa, Carrie Preston

SÉANCES SPECIALES

ANIMALIA

de Sofia Alaoui / France, Maroc, Qatar

avec Oumaïma Barid, Mehdi Dehbi, Fouad Oughaou

BÂTIMENT 5 (LES INDÉSIRABLES)

de Ladj Ly / France, Belgique

avec Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula, Steve Tientcheu, Aurélia Petit, Jeanne Balibar

LA BÊTE (THE BEAST)

de Bertrand Bonello / France, Canada

avec Léa Seydoux, George MacKay

LA CHIMERA

de Alice Rohrwacher / Italie, France, Suisse

avec Josh O’Connor, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato

CHRONIQUES DE TÉHÉRAN (TERRESTRIAL VERSES / AYEH HAYE ZAMINI)

de Ali Asgari & Alireza Khatami / Iran

avec Majid Salehi, Gouhar Kheir Andish, Sadaf Asgari

EUROPA

de Sudabeh Mortezai / Autriche

avec Lilith Stangenberg, Jetnor Gorezi, Steljona Kadillari, Mirando Sylari, Tobias Winter

EXPLANATION FOR EVERYTHING

de Gabor Reisz / Hongrie, Slovaquie

avec Gáspár Adonyi-Walsh, István Znamenák, András Rusznák, Rebeka Hatházi, Eliza Sodró, Lilla Kizlinger

GOODBYE JULIA

de Mohamed Kordofani / Soudan, Égypte, Allemagne, France, Arabie saoudite, Suède

avec Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Gomaa, Ger Duany, Stephanos James Peter

GREEN BORDER (ZIELONA GRANICA)

de Agnieszka Holland / Pologne, États-Unis, France, République tchèque, Belgique, Allemagne, Turquie

avec Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous, Tomasz Włosok

LES HERBES SÈCHES (ABOUT DRIED GRASSES / KURU OTLAR ÜSTÜNE)

de Nuri Bilge Ceylan / Turquie, France, Allemagne

avec Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Erdem Şenocak, Yüksel Aksu

MACHTAT

de Sonia Ben Slama / Tunisie, Liban, France, Qatar / Documentaire

avec Fatma Khayat, Najeh Ghared, Waffeh Ghared

LES ORDINAIRES (BEHIND THE MOUNTAINS / OURA EL JBEL)

de Mohamed Ben Attia / Tunisie, Belgique, France, Arabie saoudite, Qatar

avec Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi, Wissem Belgharek

THE PROMISED LAND (BASTARDEN)

de Nikolaj Arcel / Danemark

avec Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Gustav Lindh, Kristine Kujath Thorp, Simon Bennebjerg

SARAFINA!

de Darrel James Roodt / Afrique du Sud / 1992 – version restaurée

avec Leleti Khumalo Whoopi Goldberg Miriam Makeba John Kani Mbongeni Ngema

SIDONIE AU JAPON (SIDONIE IN JAPAN)

de Élise Girard / France

avec Isabelle Huppert, August Diehl, Tsuyoshi Ihara

SIMPLE COMME SYLVAIN (THE NATURE OF LOVE)

de Monia Chokri / Canada, France

avec Magalie Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Monia Chokri, Francis-William Rhéaume, Steve Laplante, Marie-Ginette Guay

11e CONTINENT

BETWEEN REVOLUTIONS (ÎNTRE REVOLUȚII)

de Vlad Petri / Roumanie, Croatie / Documentaire

BEYROUTH FANTÔME (PHANTOM BEIRUT / ASHBAH BEYROUTH)

de Ghassan Salhab / France, Liban / 1998 – version restaurée

avec Darina Al Joundi, Aouni Kawas, Carole Aboud et Rabih Mroueh

CASABLANCA

de Adriano Valerio/ France, Italie / Documentaire

avec Fouad Miftah, Daniela Brandi

COCONUT HEAD GENERATION

de Alain Kassanda/ Nigeria, France / Documentaire

avec Tobi Akinde, Deyo Adebiyi, Leye Komolafe, Adeyosola Adeniran

LES DUPES (THE DUPES / AL-MAKHDU’UN)

de Tewfik Saleh / Syrie / 1972 – version restaurée

avec Mohamed Kheir-Halouani, Abderrahman Alrahy, Bassan Lofti Abou-Ghazala, Saleh Kholoki, Thanaa Debsi

EUREKA

de Lisandro Alonso / France, Allemagne, Portugal, Mexique, Argentine

avec Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni, Alaina Clifford, Sadie Lapointe

FOREMOST BY NIGHT (SOBRE TODO DE NOCHE)

de Víctor Iriarte / Espagne, Portugal, France

avec Lola Dueñas, Ana Torrent, Manuel Egozkue

THE HUMAN SURGE 3 (EL AUGE DEL HUMANO 3)

de Eduardo William / Argentine, Portugal, Pays-Bas, Taïwan, Brésil, Hong Kong, Sri Lanka, Pérou

avec Meera Nadarasa, Sharika Navamani, Livia Silvano, Abel Navarro, Ri Ri Yang, Bo-Kai Hsu

LITTLE GIRL BLUE

de Mona Achache / France, Belgique

avec Marion Cotillard

MAMBAR PIERRETTE

de Rosine Mbakam / Belgique, Cameroun

avec Pierrette Aboheu, Duval Franklin Nwodu Chinedu, Marguerite Mbakop, Cécile Tchana, Nancy Karelle Kenmogne Fondjo, Fabrice Ndjeuthat

LA MARIÉE (THE BRIDE / UMUGENI)

de Myriam Birara / Rwanda

avec Sandra Umulisa, Aline Amike, Daniel Gaga, Justine Musabyeyezu, Beata Mukakamanzi

OR DE VIE (A GOLDEN LIFE)

de Boubacar Sangaré / Burkina Faso, Bénin, France / Documentaire

PORTRAITS FANTÔMES (PICTURES OF GHOSTS / RETRATOS FANTASMAS)

de Kleber Mendonça Filho / Brésil / Documentaire

PANORAMA DU CINÉMA MAROCAIN

INDIVISION (BIRDLAND)

de Leila Kilani / Maroc, France

avec Ifham Mathet, Ikram Layachi, Bahia Bootia El Oumami, Mustafa Shimdat, Jaafar Brigui

MON PÈRE N’EST PAS MORT (MY DAD IS NOT DEAD)

de Adil El Fadili / Maroc

avec Adam Raghal, Abdelnbi El Beniwi, Nadia Kouunda, Fatima Atef, Aziz El Fadili, Didier Benureau

MON SOUK DU JEUDI (MY THURSDAY SOUK / SOUK EL KHMIS D’EL GARA)

de Izza Edery-Gennini / Maroc, France / Documentaire

avec les habitants d’El Gara, Famille Edery

MORA EST LÀ (MORA IS HERE / MOUGHA YOUCHKED)

de Khalil Zairi / Maroc / Documentaire

avec Fatima Attini, Hamid Oukattou, Ehdih Bachar, Josette Breton, Asmaa Bouykidarn, Moussa Akhedime

MOROCCAN BADASS GIRL

de Hicham Lasri / Maroc

avec Fadoua Taleb, Salah Bensalah, Malek Akhmiss, Karam Lamrani

TRIPLE A

de Jihane El Bahhar / Maroc

avec Majdouline Idrissi, Aziz Daddas, Hind Benjebara, Khalil Oubaaqa, Fatema Zahra Benasser, Abdellatif Chawki

JEUNE PUBLIC

ARRIETTY : LE PETIT MONDE DES CHAPARDEURS (THE SECRET WORLD OF ARRIETTY / KARIGURASHI NO ARIETTI)

de Hiromasa Yonebayashi / Japon

avec Mirai Shida, Ryûnosuke Kamiki, Tatsuya Fujiwara

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER (THE CAMEL AND THE MILLER)

de Abdollah Alimorad / Iran

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP (DOUNIA AND THE PRINCESS OF ALEPPO)

de Marya Zarif & André Kadi / Canada, France

avec Rachaf Ataya, Elsa Madorissian, Manuel tadros, Raïa Haidar, Marya Zarif

LA FILLE DE SON PÈRE (NO LOVE LOST)

de Erwan Le Duc / France

avec Nahuel Pérez Biscayart, Céleste Brunnquell, Maud Wyler, Mohammed Louridi, Mercedes Dassy

MICA

de Ismaël Ferroukhi / Maroc, France

avec Zakaria Inan, Sabrina Ouazani, Azelarab Kaghat

NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON (NINA AND THE HEDGEHOG’S SECRET)

de Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli / France, Luxembourg

avec Audrey Tautou, Guillaume Canet, Loan Longchamp, Keanu Peyran, Guillaume Bat

PROJECTIONS SUR LA PLACE JEMAA EL FNA

DADOS

de Abdelouahed Mjahed / Maroc

avec Rafik Boubker, Majdouline Idrissi, Ibtissam Laroussi, Jamila El Haouni, Sandia About Tajeddine, Driss Roukhe

L’ÉLÉPHANT BLEU 2 (BLUE ELEPHANT 2 / EL FEEL EL AZRAQ 2)

de Marwan Hamed / Égypte

avec Hend Sabry, Nelly Karim, Karim Abdel Aziz

GREEN CARD

de Hicham Regragui / Maroc

avec Fayçal Azizi, Aziz Hattab, Hashem Bastaoui, Hassna Moumni, Fatima Ezzahra Baladi, Hamid Nider

INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINÉE (INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY)

de James Mangold / États-Unis

avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Ethann Isidore

PATHAAN

de Siddharth Anand / Inde

avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham

SHINE A LIGHT

de Martin Scorsese / États-Unis / Documentaire

avec Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood

VOLUBILIS

de Faouzi Bensaïdi / France, Maroc

avec Mouhcine Malzi, Nadia Kounda, Abdelhadi Taleb, Nezha Rahil, Faouzi Bensaïdi, Mouna Fettou

VOY ! VOY ! VOY !

de Omar Hilal / Égypte, Émirats arabes unis

avec Mohammed Farrag, Nelly Karim, Bayoumi Fouad, Taha Dessouki, Amgad El Haggar