Infomediaire Maroc – Fruit d’un projet commun mené par Adriana Karembeu et son mari l’homme d’affaires André Ohanian, le Palais Ronsard qui ouvrira ses portes courant 2019 (certainement en février), intègre le cercle fermé de la collection mondiale Relais & Châteaux.

Située dans la palmeraie, cette nouvelle maison d’hôtes s’étend sur une superficie de 3 000 m² et compte vingt-deux suites et six chambres, disposées dans des pavillons avec jardins et bassins ouverts sur la végétation luxuriante qui les entoure.

Derrière ses façades inspirées des bâtisses des années 30, cohabitent inspirations baroque, néo-mauresque et Art Déco, sans oublier la touche marocaine qui vient sublimer le tout.

Le Palais Ronsard compte également un fitness, un restaurant marocain, un hammam, un potager et une piscine.

Rédaction Infomediaire.