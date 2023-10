L’accueil par le Maroc des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) témoigne de l’engagement du Royaume à contribuer au raffermissement des relations internationales, a assuré le Roi Mohammed VI.

« Nous considérons l’accueil de ces Assemblées par le Maroc comme l’aboutissement d’un partenariat de longue date, bâti avec les institutions de Bretton Woods », a souligné le Souverain dans un Message adressé aux participants aux Assemblées Annuelles du groupe de la BM et du FMI, qui se tiennent du 09 au 15 octobre à Marrakech, notant qu' »il témoigne, en outre, de la confiance dans la solidité de notre cadre institutionnel et de nos infrastructures ainsi que dans notre engagement à contribuer au raffermissement des relations internationales ».

Le Roi a, d’ailleurs, indiqué, dans ce message dont lecture a été donnée par Omar Kabbaj, Conseiller du Souverain, que l’approche adoptée par le Maroc privilégie l’ouverture économique et la coopération, relevant que cette approche a permis au Royaume de s’inscrire dans les différents agendas mondiaux, en termes de développement économique, de lutte contre le changement climatique aussi bien que dans le combat contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux et la montée de l’insécurité cybernétique qu’engendre la révolution digitale.

Au plan interne, le Roi a rappelé le lancement, depuis le début des années 2000, de réformes sociétales, sociales et économiques majeures, et d’un vaste programme d’infrastructure, tout en veillant, en parallèle, à la préservation des équilibres macroéconomiques, « que nous considérons comme garants de la souveraineté et de la résilience économiques ».

« C’est une approche équilibrée où la politique économique est mobilisée au service du développement humain que nous avons érigé en priorité absolue, depuis Notre Accession au Trône, et que Nous avons renforcée depuis la pandémie Covid-19 », a insisté le Souverain, précisant que « Nous avons également lancé un chantier sans précédent pour la généralisation de la protection sociale dans notre pays.

Les retombées de cette vision sont déjà palpables, a fait observer SM le Roi, notant que l’économie nationale a affiché une résilience notable dans cet environnement international complexe et incertain, marqué par une succession de chocs invraisemblables ces dernières années.

Par ailleurs, le Maroc a conforté son positionnement en tant qu’îlot de paix, de sécurité et de stabilité, de partenaire crédible et de hub économique et financier régional et continental, a poursuivi le Souverain.

Mettant en avant les atouts du Maroc, le Roi a soutenu que ces derniers se fondent sur l’histoire millénaire du Royaume, sur son statut de terre de paix, de brassage civilisationnel et de cohabitation des religions et de cultures, ajoutant qu’ils sont favorisés par une position géographique au carrefour de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Europe.

Le Souverain n’a pas manqué, à cette occasion, de se féliciter de la tenue de ce prestigieux forum au Maroc et de son retour sur le continent africain, après un demi-siècle et dans la région MENA, 20 ans après celui de Dubaï (en 2003).

« Il Nous est agréable de vous accueillir au Maroc et plus précisément à Marrakech, ville riche d’une histoire millénaire et d’un remarquable patrimoine culturel et civilisationnel », a écrit le Roi.

Par ce statut particulier, a noté le Souverain, « Marrakech est non seulement une destination touristique mondiale, mais également un lieu privilégié pour l’organisation de manifestations internationales d’envergure, dont certaines façonnent notre histoire moderne », citant, à ce titre, le sommet du GATT en 1994 qui a vu la naissance de l’Organisation Mondiale du Commerce et, tout récemment, en 2016, la COP22.

Le Roi a également tenu à saluer l’amitié et la confiance que « vous nous témoignez par votre présence, aujourd’hui, à Marrakech, au lendemain du tragique séisme qui a frappé Notre pays », assurant aussi de « Notre considération les Etats et les Organisations qui ont manifesté leur disposition à soutenir le Maroc, plus particulièrement dans la période de reconstruction des zones sinistrées ».

Le Maroc souhaite vivement que l’Afrique, dont la voix est désormais audible au sein du Groupe des 20 à travers l’Union Africaine, puisse trouver la place qui lui revient dans les autres instances internationales, a indiqué le Roi Mohammed VI.

Le Souverain a assuré qu’ »en tant que pays africain, le Maroc souhaite vivement que le Continent, dont la voix est désormais audible au sein du Groupe des 20 à travers l’Union Africaine, puisse trouver la place qui lui revient dans les autres instances internationales et ainsi mettre en œuvre ses agendas économiques et sociaux ».

Les pays du Continent sont parmi ceux qui sont le plus touchés par le changement climatique, alors que leurs contributions aux activités à l’origine du réchauffement de la planète sont parmi les plus faibles, a écrit le Roi.