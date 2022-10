Les travaux du Forum Mondial de la Sécurité Sociale (FMSS) se sont ouverts, lundi à Marrakech, sous le thème « La sécurité sociale pour des sociétés résilientes et inclusives ».

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le FMSS, organisé par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), à travers sa Branche Prévoyance, CDG Prévoyance en charge de la CNRA et du RCAR et en partenariat avec la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, la Caisse Marocaine des Retraites et la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite, est considéré comme l’événement international le plus important dans le domaine de la sécurité sociale.

Le Forum, qui se tient tous les trois ans, réunit plus de 1.200 participants venus de 150 pays, avec pour objectif d’examiner les stratégies de réformes des systèmes de sécurité sociale et d’échanger sur les standards et solutions innovantes en la matière.

« Le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accordé à cet événement qui se tient pour la première fois dans le Royaume du Maroc, témoigne de l’importance et l’intérêt particuliers portés par les plus hautes autorités du Royaume à la protection sociale en tant que priorité et locomotive du progrès social et du développement économique », a souligné Khalid Safir, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), dans une allocution prononcée à la cérémonie d’ouverture de ce forum, qui se poursuit jusqu’au 28 octobre.

Dans ce sens, Safir a relevé que sous les Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les pouvoirs publics et l’ensemble des parties prenantes sont plus que jamais mobilisés pour la réussite du chantier national de généralisation de la protection sociale et qui vise à garantir, à tous les citoyens, l’accès à un système de protection sociale, pérenne, équitable et adapté.

« Grâce au lancement de ce chantier national hautement stratégique, le secteur de la protection sociale connait aujourd’hui une dynamique sans précédent qui s’appuie, entre autres, sur des institutions dédiées, mobilisées pour déployer le chantier de l’élargissement du système de protection sociale », a-t-il fait savoir.

M. Safir a, par ailleurs, indiqué que ce forum est désormais l’évènement majeur et le rendez–vous incontournable pour faire le point, échanger et enrichir mutuellement les réflexions pour promouvoir et accompagner le développement de la sécurité sociale dans les pays membres de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale, faisant savoir que l’élargissement de la protection sociale, la transformation numérique, les évolutions du marché du travail et du secteur de la santé… sont autant de thématiques qui seront au centre des échanges et qui alimenteront les débats au sein de ce forum.

Pour sa part, M. Joachim Breueur, Président de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), a souligné « le rôle important que joue la sécurité sociale pour nos sociétés et nos économies. Cela a été une fois de plus, et peut-être plus que jamais, démontré lors de la pandémie de la Covid-19 ».

« La pandémie a sans aucun doute été un moment décisif pour notre monde. Alors que les économies s’arrêtaient et que les confinements obligeaient les gens à rester chez eux, c’est la sécurité sociale qui est venue au secours de nos sociétés et de nos économies », a-t-il relevé, ajoutant que cette crise a mis en évidence la nécessité de renforcer et fédérer les efforts pour étendre la couverture de sécurité sociale.

Dans ce sens, M. Breueur a appelé à mettre en place des systèmes de sécurité sociale qui optimisent la contribution à la résilience individuelle, sociale et économique des individus, affirmant que la sécurité sociale est un élément essentiel pour des sociétés résilientes.

« Les demandes aux institutions de sécurité sociale ont augmenté et nous devons renforcer notre agilité et flexibilité tout en gérant de manière fiable les prestations actuelles de sécurité sociale », a-t-il relevé, faisant savoir que « la technologie joue un rôle de plus en plus important, mais nous devons également nous concentrer sur l’aspect humain de l’administration ».

Prennent part à cette édition des officiels marocains et des pays membres de l’Association internationale de la sécurité sociale, des présidents et directeurs généraux d’établissements et organismes nationaux et internationaux, et des experts internationaux en matière de sécurité sociale.

Déclinés en 40 séances animées par 120 intervenants, le programme du Forum qui s’étend sur 5 jours s’articule autour de 5 axes majeurs : Priorités, tendances et défis mondiaux de la sécurité sociale ; Une sécurité sociale centrée sur les personnes à l’ère de l’humain et du numérique ; Développement et innovation en matière de sécurité sociale ; Vers une société sociale, inclusive, résiliente et pérenne pour tous ; Réponse aux besoins mondiaux de sécurité sociale et de sociétés justes.

Les débats portent également sur le nouveau rapport mondial de l’AISS et les priorités pour la sécurité sociale.

Le Forum est l’occasion pour la tenue de réunions statutaires, à savoir la 34ème Assemblée générale de la l’AISS, la 39ème session du Conseil de l’AISS ainsi que les élections du Président, du Trésorier et des membres du Bureau et de la Commission de contrôle de l’AISS.