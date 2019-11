Le Maroc va abriter en 2022 le Forum mondial de la sécurité sociale, a annoncé la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) qui organisera cet événement à Marrakech avec ses deux organismes gérés, la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR). L’organisation de cet événement a été accordée à la CDG lors du vote qui a eu lieu durant la réunion du comité exécutif de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) qui s’est tenue à Bruxelles. La CDG associera à l’organisation de cet événement les institutions de sécurité sociale marocaines membres de l’association à savoir, la Caisse marocaine des retraites (CMR), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR). Le Maroc a été choisi par l’AISS pour abriter les travaux de ce forum en raison de ses expériences réussies dans l’organisation des grands événements internationaux. Le Forum mondial de la sécurité sociale rassemblera plus de 1 300 personnes dont des sommités mondiales des secteurs de la retraite et des assurances, ainsi que des experts internationaux des 150 pays membres de l’AISS.