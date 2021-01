Le premier lot des doses du vaccin contre le nouveau coronavirus (Covid-19) destiné à la région Marrakech-Safi, est arrivé lundi à Marrakech, en prévision du lancement, courant cette semaine, d’une vaste opération de vaccination nationale.

Le véhicule chargé des doses du vaccin est arrivé à la pharmacie préfectorale de Marrakech, où les vaccins sont stockés dans des conditions de sécurité et de conservation des plus strictes et renforcées, avant d’être distribués sur les points de vaccination au niveau des autres provinces relevant de la région.

“Nous avons reçu aujourd’hui la première dotation du vaccin au niveau de la région, qui est stockée à la pharmacie préfectorale de Marrakech”, a souligné à cette occasion Mme Lamia Chakiri, Directrice régionale de la Santé à Marrakech-Safi, dans une déclaration, ajoutant que les doses ont été ensuite acheminées vers les autres provinces de la région.

Concernant les conditions de stockage et de conservation du vaccin, Dr. Chakiri a expliqué que les pharmaciens ont assuré le contrôle de la température dès la réception du vaccin, puis son stockage au niveau de la chambre froide et ensuite dans des armoires frigorifiques qui sont dotées d’afficheurs externes pour s’assurer de la sécurité vaccinale, à savoir une température entre +2 degrés et +8 degrés C.

Pour sa part, le Délégué provincial de la santé à Marrakech, Dr Abdelhakim Moustaid, a appelé les citoyens à contribuer la réussite de la campagne nationale de vaccination, en s’inscrivant pleinement dans cette opération citoyenne, qui vise à atteindre l’immunité collective contre la Covid-19 et à revenir à la vie normale dans les plus brefs délais. Et de rappeler que la première phase de cette campagne visera les populations cibles, à savoir les professionnels de santé, les autorités locales, les forces de l’ordre, les enseignants et la population dont l’âge dépasse les 75 ans.

Le Maroc a reçu, vendredi dernier, une première livraison du vaccin britannique Astrazeneca, de même qu’il devra réceptionner dès mercredi prochain, la première livraison du vaccin SinoPharm.

En application des instructions royales, le Maroc a acquis une quantité de vaccins suffisante pour 33 millions d’habitants (66 millions de doses de vaccins).