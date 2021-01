Un consulat honoraire du Maroc a été ouvert récemment à Calcutta, capitale de l’Etat indien du Bengale-Occidental, dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de l’Inde.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée à cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki a souligné l’importance de l’ouverture de ce consulat honoraire du Maroc en Inde pour la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment le commerce, l’investissement, le tourisme et la mobilité des personnes et des biens.

Le diplomate marocain, qui a mis l’accent sur le potentiel économique et les multiples opportunités d’investissement dont regorge le Royaume, s’est félicité de l’excellence des relations liant les deux pays, indique un communiqué de l’Ambassade du Maroc en Inde.

Il a également relevé, à cette occasion, que les milieux d’affaires des deux pays devraient bénéficier davantage de l’élan donné par la visite historique du Roi Mohammed VI en Inde en 2015, qui a considérablement contribué au développement des relations bilatérales.

A cette occasion, il a été procédé à l’installation de Mme Rashmi Chowdhary, une éminente femme d’affaires indienne, en tant que première Consul honoraire du Maroc auprès de l’État indien du Bengale-occidental.

Plusieurs personnalités du monde politique, économique, des finances, de la culture et des médias ont pris part à cette cérémonie, qui s’est déroulée dans le cadre du respect des protocoles sanitaires de prévention contre le Covid-19.

Il s’agit du deuxième consulat du Maroc en Inde après celui de Mumbai, inauguré en 2007, rappelle-t-on.