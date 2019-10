L’actrice écossaise Tilda Swinton présidera le Jury de la 18e édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM) prévue du 29 novembre au 7 décembre 2019.

Actrice iconoclaste, passionnée et multi-primée, Swinton succède ainsi à James Gray pour présider le Jury de la 18ème édition du FIFM.

Actrice prolifique, Tilda Swinton a tourné dans plus de 70 films de cinéma. Elle a produit ou coproduit plusieurs films et documentaires depuis 2005.

Pour rappel, en 2008, elle reçoit à la fois le Bafta Award (British Academy of Film and Television Arts) et l’Oscar de la Meilleure Actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Michael Clayton de Tony Gilroy.