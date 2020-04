L’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH) s’engage inconditionnellement dans les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le Covid-19, indique l’Association dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

‘‘Conformément aux instructions du Roi Mohammed VI, l’AMITH et le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique (MICEVN) sont mobilisés pour approvisionner le marché marocain en masques de protection en tissu contre le Covid-19. Dans ce cadre, l’AMITH salue les actions menées par le Ministère pour l’accompagnement des entreprises textiles dans la production des masques, notamment à travers le travail de normalisation et de certification des entreprises, et la mobilisation des capacités de production. Aujourd’hui, de nombreux industriels textiles sont certifiés, ou en cours de certification, auprès de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)’’.

‘‘L’AMITH n’a aucun doute quant à la capacité et à l’engagement des industriels textiles marocains à répondre dans des délais très courts au besoin de notre pays en masques de protection en tissu. Une fois le besoin prioritaire du Maroc couvert, notre industrie orientera une partie de ses capacités de production à l’export. A ce titre, l’AMITH adhère à la décision du MICEVN de donner la priorité au besoin national avant d’envisager l’export des masques de protection’’.

‘‘L’AMITH tient, encore une fois, à saluer les efforts du Ministère, et suit de près les décisions du gouvernement visant à atténuer l’impact de la crise du Covid-19 sur notre secteur et ses employés, à travers les mesures de soutien mises en place’’.