Deux échantillons de masques marocains en tissu non tissé viennent d’être certifiés, sans aucune réserve, par l’armée française. Ce qui, selon l’Economiste qui rapporte l’information, laisse croire que celle-ci passera une grosse commande auprès des textiliens marocains dans les prochains jours.

Mieux encore, la certification d’une telle institution (étrangère et en charge de la sécurité) montre que les masques produits au Maroc et vendus ici à 0,8 DH répondent aux normes et protègent contre la propagation du Covid-19, au point de séduire ailleurs, et pas n’importe quel donneur d’ordre, ajoute la même source. Pour rappel, le Maroc autorise l’export des masques en tissu importé à hauteur de 50%. A suivre !