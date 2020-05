La sélection des étudiants pour l’accès à la première année de certaines écoles nationales se fera, à partir de l’entrée universitaire 2020-2021, via la plateforme numérique Tawjih, au lieu de la présélection et du concours écrit actuellement en vigueur, a annoncé le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Les établissements supérieurs en question sont l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG), l’École nationale des sciences appliquées (ENSA), l’École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) et l’École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD), a indiqué le département dans un communiqué.



Les détails des démarches et des dates de candidature, via cette plateforme, seront communiqués ultérieurement, précise le communiqué.



Cette décision a été prise en coordination et en concertation avec les établissements concernés, dans le cadre du plan du département visant à simplifier et à numériser l’accès aux établissements supérieurs à accès limités, via un système d’information intégré, dans le cadre du principe de transparence et l’égalité des chances, conclut-on.